Primeros pasos
Meis examina las necesidades laborales del sector vinícola y el agroforestal
El auditorio acoge hoy una mesa sectorial para conocer sus demandas reales y adecuar las escuelas inclusivas del Proxecto Vives Aprende
Meis acogerá hoy la I Mesa Sectorial del sector vitivinícola y agroforestal reuniendo a representantes de bodegas, comunidades de montes y empresas. Tendrá lugar de 10.00 a 12.00 horas en el auditorio de O Mosteiro. La iniciativa forma parte del Proxecto Vives Aprende Inclusión de escuelas inclusivas acordadas por los Concellos de Ribadumia y Meis con Acción contra el Hambre.
Fuentes municipales explicaron que el objetivo es consolidar un «espacio de intercambio directo entre agentes sociales y el tejido empresarial de O Salnés para identificar las necesidades reales de contratación en los sectores vitivinícola y agroforestal, permitiendo así fortalecer el trabajo en red y adecuar la formación de las escuelas inclusivas a sus demandas actuales».
