Día de la Mujer
Esmar cita a una andaina solidaria y reivindicativa en Cambados
La asociación Esmar Non á Violencia vuelve a contar con la colaboración del Concello de Cambados. En esta ocasión, para conmemorar el Día Internacional de la Mujer mediante la celebración de una andaina que tendrá lugar el día propio, el domingo 8, a las 10.00 horas, desde San Tomé, y cuya inscripción de cinco euros servirá para ayudar al colectivo que, entre otras cosas, ofrece asesoramiento a víctimas de violencia contra las mujeres. El recorrido es apto para todo el mundo y será de seis kilómetros.
Además, la entidad presidida por Soledad Cores presentará el día 20 el libro "Los ojos a través del caos", la primera novela corta de la cambadesa Marta Abal. Ayer presentó las actividades junto al alcalde, Samuel Lago, y la concejala de Igualdade, Mar Pérez.
