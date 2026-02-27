Envían a la cárcel al presunto yihadista detenido en Ribadumia

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz decretó este viernes prisión provisional sin fianza para el presunto yihadista detenido en Ribadumia durante la madrugada del pasado martes. Se trata de un hombre de unos 30 años, de origen palestino, que vivía solo en una casa alquilada de la parroquia de Sisán, y que estaba investigado por la presunta difusión de mensajes extremistas en redes.

El magistrado ha adoptado esta decisión a petición de la Fiscalía, que le considera responsable de los delitos de integración en organización terrorista, autoadoctrinamiento y enaltecimiento del terrorismo.

La detención fue practicada por agentes de la Comisaría General de Información de la Policía Nacional desplazados desde Madrid, y que investigaban la supuesta relación del hombre de Ribadumia con una célula vinculada al yihadismo.

Los policías, durante su intervención, requisaron diverso material informático que el detenido presuntamente utilizaba para difundir mensajes de odio y llamamientos extremistas.

El operativo policial se desarrolló de madrugada, pero sobre las ocho de la mañana del martes aún había desplegado un buen número de vehículos en la zona de Sisán donde está ubicado el inmueble en el que vivía el investigado. Se trata de una casa que está sita en un margen de la carretera EP-9305 (Barrantes-Dena) y cuyos propietarios suelen alquilar por habitaciones. En ese momento, poco se sabía sobre este inquilino porque no mantenía demasiada relación con los vecinos, teniendo en cuenta también que se trata de una zona más bien residencial.

Según declararon algunos residentes a los medios, se trata de un hombre educado y trabajador que no ofreció problema de ningún tipo. También que había contado que llevaba unos tres años en España y que venía huyendo de la guerra entre Israel y Hamás en Palestina, de donde sería originario.