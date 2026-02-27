Buscan dos perros sueltos en vías rápidas de Vilagarcía

La Policía Local de Vilagarcía de Arousa atendió ayer dos avisos por perros sueltos en las vías rápidas de acceso a la ciudad, la de Cambados a Vilagarcía y la circunvalación norte. Los agentes se desplazaron rápidamente hasta ambos puntos, debido a la peligrosidad que podía suponer para los conductores, pero sin lograr localizar a los canes.

En todo caso, desde la policía municipal se recuerda a los propietarios de perros que según la normativa gallega de bienestar animal, si un perro es sorprendido deambulando por la carretera, el propietario puede enfrentarse a una sanción administrativa, generalmente leve, de entre 100 y 500 euros, aunque puede ser grave si supone un peligro para la seguridad vial o si hay reincidencia, con una sanción de entre 501 y 5.000 euros. Además, deberá asumir los gastos de recogida, transporte, estancia y atención veterinaria del animal. A mayores, los dueños del animal deberían hacerse cargo de la responsabilidad civil por cualquier daño que este pudiese haber podido causar en un accidente.

Además, de tratarse de un caso de abandono de un animal en condiciones que podrían poner en peligro su vida o integridad, podría exponerse a una pena por delito de abandono con multa de uno a seis meses de prisión o a trabajos comunitarios de treinta y uno a noventa días.

Por otra parte, la Policía Local se desplazó ayer a la calle Arapiles, debido a una disputa familiar con abandono del hogar, y los agentes acudieron para garantizar la seguridad durante la recogida de enseres.