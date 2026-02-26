Eficiencia energética
La Xunta dota de paneles solares y nuevas luminarias al IES Asorey
Destina 53.000 euros a cambiar las luminarias por unas led y prevé amortizar en dos años la inversión en la planta fotovoltaica
La Xunta ha destinado 53.000 euros a mejorar la eficiencia energética en el IES Francisco Asorey de Cambados, con la renovación de las luminarias por otras led con un sistema de graduación automática en función de la luz natural, además de instalar una planta fotovoltaica de 36 paneles.
El delegado territorial en Pontevedra, Agustín Reguera, visitó ayer el centro junto a otras autoridades para comprobar el resultado de la inversión, que forma parte del Plan de nova arquitectura pedagóxica de la Consellería de Educación.
Detalló que se destinaron 31.000 euros a la renovación de las luminarias como parte de un cambio iniciado en 2021 y que ha contado con una inversión previa de 124.000 euros. En cuanto a los paneles solares, el gasto fue de 22.000 euros y se estima un ahorro medio anual de 30.000 kW/h, lo que "permitirá amortizar la inversión en un plazo aproximado de dos años".
"Invertir en eficiencia energética es hacerlo en una educación más sostenible, responsable y comprometida con el medio ambiente, al tiempo que se reducen los costes de funcionamiento de los centros", explicó Reguera.
Así, recordó que el plan autonómico para adaptar los centros educativos al siglo XXI incluye desde grandes obras en ejecución, como la demandada ampliación del CEIP San Tomé, hasta intervenciones de menor envergadura.
