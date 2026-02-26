Vilagarcía se convierte en sede del Congreso Jurídico Internacional sobre discapacidad y violencia de género

Vilagarcía abrió la edición 2026 del Congreso Jurídico Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad y/o dependencia y las V Xornadas Internacionais sobre violencia de género y mujer con discapacidad que organiza In.Xurga. Bajo los lemas «Defender la diversidad sin fronteras: educación, discurso de odio y discapacidad» y «Catenarias cara á igualdade», el foro convertirá durante tres días la ciudad en un punto de encuentro para juristas, profesionales de lo social y la educación, investigadores y activistas de varios países.

El acto inaugural estuvo conducido por la escritora y humanóloga estadounidense Jéssica J. Lockhart, y contó con la intervención de Ana María Castro Martínez, presidenta de In.Xurga Xuristas Inclusivas. La ponencia de apertura la firmó Amalia Gamio, vicepresidenta del Comité de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, con una conferencia centrada en la violencia basada en la discapacidad, con especial atención a mujeres y niñas.

La primera jornada se articuló en tres grandes bloques. El A, dedicado a la trata, abordó el fenómeno desde perspectivas sociológicas, jurídicas y de intervención, con aportaciones de Silvia Pérez Freire, Helga Pita Romero, de la asociacion FIET, o Ana Delgado (Apramp), además de la colombiana Sandra Milena Ruiz Guevara. El bloque B puso el foco en educación y accesibilidad, con experiencias en 0-3 años, protocolos ante el riesgo suicida infantojuvenil y comunicación clara para alumnado con necesidades especiales. Y el bloque C trató derechos y discriminaciones: edadismo, inserción laboral juvenil o autismo.