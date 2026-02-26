Jornadas Internacionales
Vilagarcía se convierte en sede del Congreso Jurídico Internacional sobre discapacidad y violencia de género
La primera de las jornadas arrancó con conferencias sobre aspectos como la trata de seres humanos, educación, accesibilidad o la dependencia vital
Vilagarcía abrió la edición 2026 del Congreso Jurídico Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad y/o dependencia y las V Xornadas Internacionais sobre violencia de género y mujer con discapacidad que organiza In.Xurga. Bajo los lemas «Defender la diversidad sin fronteras: educación, discurso de odio y discapacidad» y «Catenarias cara á igualdade», el foro convertirá durante tres días la ciudad en un punto de encuentro para juristas, profesionales de lo social y la educación, investigadores y activistas de varios países.
El acto inaugural estuvo conducido por la escritora y humanóloga estadounidense Jéssica J. Lockhart, y contó con la intervención de Ana María Castro Martínez, presidenta de In.Xurga Xuristas Inclusivas. La ponencia de apertura la firmó Amalia Gamio, vicepresidenta del Comité de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, con una conferencia centrada en la violencia basada en la discapacidad, con especial atención a mujeres y niñas.
La primera jornada se articuló en tres grandes bloques. El A, dedicado a la trata, abordó el fenómeno desde perspectivas sociológicas, jurídicas y de intervención, con aportaciones de Silvia Pérez Freire, Helga Pita Romero, de la asociacion FIET, o Ana Delgado (Apramp), además de la colombiana Sandra Milena Ruiz Guevara. El bloque B puso el foco en educación y accesibilidad, con experiencias en 0-3 años, protocolos ante el riesgo suicida infantojuvenil y comunicación clara para alumnado con necesidades especiales. Y el bloque C trató derechos y discriminaciones: edadismo, inserción laboral juvenil o autismo.
Suscríbete para seguir leyendo
- La «nueva esclavitud»: jornadas de 24 horas, sin comida y sin saludar al vecindario
- Un detenido en Cambados en una nueva operación contra el narcotráfico
- Tras la rotura de bateas y los desprendimientos, la mortandad por agua dulce
- Los abogados de Vilagarcía denuncian el intrusismo de un asesor de inmigrantes
- Una mujer resulta intoxicada tras un grave incendio en Vilagarcía
- A Illa pierde todo el marisco sembrado: «Estábamos en la UCI y esto nos mata»
- Chocan dos coches, uno sin ITV y otro con detector de radar
- ¿Es necesario cambiar el modelo de explotación del marisco?