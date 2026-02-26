Un total de 17 farmacias arousanas ya son puntos violetas oficialmente

Un total de 17 farmacias se han sumado ya a la red de puntos violetas impulsada por el Colexio de Pontevedra y la Subdelegación del Gobierno. El objetivo es oficializarlos como puntos de información sobre los recursos disponibles, pero también ser parte activa ante posibles casos.

El subdelegado Abel Losada felicitó al órgano pontevedrés por la marcha de esta iniciativa, que en la provincia asciende a 62 boticas anotadas y que se acordó a finales del año pasado mediante la firma de un convenio entre ambas instituciones.

El número en la zona de O Salnés es de doce y en el Ullán se han contabilizado cinco despachos que se han sumado a esta «auténtica red capilar de apoyo a las mujeres», expuso Losada.

Nuevamente, destacó la importancia de su conversión en puntos violetas estables sobre todo en las zonas rurales, «donde los recursos siempre son más escasos» y porque se trata de espacios «de confianza, atendidos por profesionales de la salud y con una amplia presencia en el rural, por lo que son, en cierta medida, refugios desde los cuales se puede demandar ayuda (...) Me parece un salto cualitativo y esto es mérito del colectivo», añadió.

Cabe recordar que para divulgar la iniciativa y animar la adhesión, el Colexio de Farmacéuticos de Pontevedra y las autoridades vienen realizando charlas informativas por las diferentes comarcas y han dado sus frutos, en palabras de su presidenta, Beatriz García, porque «casi todos los días hay nuevas incorporaciones, de tal manera que en la última semana hubo cuatro más».

Actualmente, solo faltan las sesiones formativas correspondientes a la zona del Condado y A Paradanta, pero los interesados en sus contenidos, donde se explica cómo es la adhesión, qué supone, el protocolo a seguir si reciben a una víctima de violencia contra las mujeres o en otra situación de vulnerabilidad… es decir, todo lo necesario, puede verse online en la web del colegio. Además, aún es posible sumarse a esta red. En España hay 6.000 despachos.