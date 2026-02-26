Seis municipios de Arousa carecen aún de plan contra las inundaciones

Medio centenar de Ayuntamientos gallegos tienen la obligación de disponer de un plan municipal contra las inundaciones, por encontrarse en zonas especialmente expuestas a estos episodios. Y más de la mitad de ellos todavía no le han entregado sus protocolos a la Xunta de Galicia. En el caso de O Salnés y Ullán, son siete las poblaciones que están obligadas a elaborar el plan ante emergencias por inundaciones, pero solo uno de ellos ha hecho los deberes.

La Consellería de Presidencia de la Xunta de Galicia remitió recientemente una comunicación a los Concellos que todavía no han presentado sus programas de actuación, recordándoles la obligación de hacerlo. En O Salnés y Ullán, los Ayuntamientos afectados por esta norma legal son Cambados, Vilagarcía de Arousa, Vilanova de Arousa, Ribadumia, Catoira, Valga y Pontecesures.

Pero, hasta el momento, solo Cambados ha cumplido con este mandato. En el caso de Vilagarcía de Arousa, de todos modos, prevén disponer del documento en pocos meses. Y es que la intención del equipo que dirige Alberto Varela es contratar en la primera mitad de este año los Planes de Acción Municipal (PAM) específicos para tres riesgos: inundaciones, incendios forestales y siniestros químicos.

A mediados de diciembre pasado, el Ayuntamiento de Vilagarcía explicaba a través de un comunicado que acababa de contratar la actualización del Plan de Emergencia Municipal (PEMU), que deberá estar listo a mediados de este año. Y en ese mismo comunicado ya se avanzaba que en la primera mitad de 2026 se contrataría también el PAM para inundaciones, incendios y accidentes químicos. «Los PAM serán, pues, documentos complementarios del Plan de Emergencias y con protocolos concretos para actuar ante cualquiera de estos riesgos».

Ravella explica que, por lo tanto, no se trata solo de contratar el PAM de inundaciones, sino también los de los demás posibles riesgos. Las tres propuestas se elevarán a la junta de gobierno del próximo mes de marzo. En estos momentos, el Concello está pendiente de recibir los últimos presupuestos que se pidieron y, en cuanto lleguen, se elevarán a junta de gobierno, porque toda la documentación está lista. Estos planes se financiarán con cargo a los presupuestos de 2026, que están en proceso de redacción.

Zonas afectadas por ríos

Vilagarcía es uno de los municipios gallegos con riesgo alto de inundaciones al estar buena parte de la línea costera de la ciudad edificada sobre rellenos y por la existencia de varios ríos que ya han desbordado gravemente en el pasado, como son el de O Con, el Santa Mariña, el A Lomba y el Leiro.

En el caso de Vilanova y Ribadumia, las zonas más expuestas son las próximas al río Umia, como son las parroquias de Baión o Barrantes. La zona más delicada de Cambados es, además del casco urbano, el entorno del río de A Ucha, en Corvillón. Mientras, en Catoira, Valga y Pontecesures, las zonas más expuestas son las próximas al río Ulla y a algunos de sus afluentes. La importancia de estos planes de contingencias quedó de manifiesto precisamente este invierno, debido a los constantes temporales de lluvia que azotaron la comarca.

A mayores, en las comarcas de Caldas y Pontevedra, la Xunta ha tenido que enviar una comunicación al Concello de Portas, por no haber redactado su plan. En cambio, Pontevedra y Caldas de Reis sí tienen ya redactado el documento.

Críticas de Seage

Precisamente, hace apenas dos semanas, el Partido Popular de Pontecesures saltó a la palestra para denunciar que el gobierno local actúa «con absoluto pasotismo» y haciendo gala de una «grave dejación de funciones», al no haber elaborado todavía su plan de inundaciones.

El concejal conservador Juan Manuel Vidal Seage responsabilizó directamente a la alcaldesa nacionalista Maite Tocino, lamentando que «a pesar de las exigencias legales de la Xunta y de la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp), Pontecesures carece de un Plan Municipal de Emerxencias para hacer frente a las inundaciones».