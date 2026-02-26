Ravella y Carril optan a un GALP dedicado a las mujeres del sector del mar

El Ayuntamiento de Vilagarcía y la cofradía de Carril presentarán un proyecto conjunto al Grupo de Acción Local Pesqueiro (GALP) que busca destacar a las «Mulleres que conservan». El plan, dotado con 26.000 euros, incluye diversas acciones, como la producción de un documental que plasma su memoria vinculada al mar. También se organizarán talleres gastronómicos y rutas marítimas.

En los últimos años, a través del GALP (financiado con fondos europeos), el Ayuntamiento ha puesto en marcha diversas iniciativas para potenciar la relación de Vilagarcía, Carril y Vilaxoán con el mar de Arousa. Entre ellas, las Rutas de Turismo Mariñeiro, el mirador de la Cruz do Xiabre y la promoción de la gastronomía vinculada a la ría. Ahora, el objetivo es insistir en esta idea, pero desde una perspectiva diferente: la de las mujeres.

En la propia presentación del proyecto, el Ayuntamiento y la cofradía indican que «Mujeres que conservan» tiene diferentes significados: las mujeres que han trabajado o trabajan en la industria conservera; las que preservan el espacio marítimo en el que obtienen una renta del mar (los parques de cultivo); las que mantienen la cultura pesquera y reivindican su papel en este ámbito; y las que con su cocina muestran cómo elaborar conservas con productos frescos de la ría.

Partiendo de estas premisas, el plan prevé la creación de una producción audiovisual: «Mulleres que conservan: voces do pasado e do mar», así como otras actividades que, en general, siguen la línea de lo desarrollado en los últimos años. Rocío Garrido, María José Fariña y Xoanqui Ameixeiras impartirán diferentes talleres gastronómicos. Habrá también rutas siguiendo el Camiño do Carro y talleres de marisqueo, y en colaboración con la asociación Rompetimóns, cuatro salidas en el galeón que esta asociación ha restaurado.