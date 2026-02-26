Homenaje
El Rasoeiro recordará a Andrés Rico en todas las camisetas del club
La hija del aficionado fallecido hace un año no esconde su enfado por la lentitud de la justicia
El Rasoeiro de O Grove ha decidido homenajear la memoria de Andrés Rico, aficionado y fiel colaborador del club que perdió la vida hace ahora un año tras una agresión sufrida en un partido de balonmano. Aquellas lesiones a consecuencia del golpe terminaron con su vida semanas después de recriminarle la actitud agresiva con el árbitro, su propio nieto, en las gradas del pabellón de Vilalonga un fatídico 15 de diciembre de 2024.
Las camisetas de la entidad azul llevarán el lema «Vai por ti Andrés» en la parte superior del escudo del club grovense. Un mensaje de recuerdo que ya luce en los uniformes de todos los equipos de la entidad, masculinos y femeninos, desde hace escasas fechas.
El propio Concello de O Grove también quiso hacer presente la necesidad de concienciarse sobre la erradicación de la violencia utilizando el mismo lema en el asiento que el propio Andrés utilizaba habitualmente para ver los partidos de su club en el pabellón Monte da Vila.
Al margen de su agradecimiento a todos los gestos de homenaje a la figura de su padre, Belén Rico no quiere pasar por alto su indignación por la lentitud en la adopción de medidas más estrictas sobre usos violentos y sus protagonistas. «Lo que me parece surrealista es que una persona que ha matado a mi padre no baya detenida en ningún momento y que las cosas de la justicia vayan tan lentas», apuntó.
En la misma línea apunta la hija del fallecido que «en los campos como no se tomen más medidas la cosa sigue igual. Todas las semanas pasa algo y no todo se puede quedar en carteles bonitos».
