El PP exigirá en pleno mejorar instalaciones deportivas y el paso de trenes

El PP de Vilagarcía llevará al pleno ordinario de hoy dos mociones para exigir mejoras en las infraestructuras deportivas municipales y reclamar responsabilidades por el «caos ferroviario» en el Eje Atlántico.

Los populares piden una auditoría técnica externa e independiente de pabellones y pistas tras las denuncias de clubes y familias por goteras, falta de mantenimiento y vestuarios obsoletos. Citan, entre otros ejemplos, el desprendimiento del falso techo en el almacén del estadio de atletismo de Fontecarmoa el pasado fin de semana y los charcos en la pista del pabellón de Carril. La portavoz, Ana Granja, advierte: «Nuestros deportistas no pueden seguir entrenando con goteras y cubos en la pista».

La segunda iniciativa critica la suspensión total del tren del 5 al 8 de febrero y las cancelaciones de regionales durante 18 días, denunciando falta de información y de alternativas.