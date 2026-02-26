Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Mociones

El PP exigirá en pleno mejorar instalaciones deportivas y el paso de trenes

La formación liderada por Ana Granja defenderá sus dos mociones en el pleno de hoy.

La formación liderada por Ana Granja defenderá sus dos mociones en el pleno de hoy. / Iñaki Abella

Diego Doval

Vilagarcía

El PP de Vilagarcía llevará al pleno ordinario de hoy dos mociones para exigir mejoras en las infraestructuras deportivas municipales y reclamar responsabilidades por el «caos ferroviario» en el Eje Atlántico.

Los populares piden una auditoría técnica externa e independiente de pabellones y pistas tras las denuncias de clubes y familias por goteras, falta de mantenimiento y vestuarios obsoletos. Citan, entre otros ejemplos, el desprendimiento del falso techo en el almacén del estadio de atletismo de Fontecarmoa el pasado fin de semana y los charcos en la pista del pabellón de Carril. La portavoz, Ana Granja, advierte: «Nuestros deportistas no pueden seguir entrenando con goteras y cubos en la pista».

La segunda iniciativa critica la suspensión total del tren del 5 al 8 de febrero y las cancelaciones de regionales durante 18 días, denunciando falta de información y de alternativas.

