Porteadoras y maestras, referentes del 8-M en Arousa

Las maestras y las porteadoras son las elegidas como referentes por el CIM de O Salnés y el Concello de Valga, respectivamente, para conmemorar el Día Internacional de la Mujer. Además de las lecturas de manifiestos, las campañas incluyen reparto de material de sensibilización y en el caso valgués, habrá un acto de reconocimiento y el plazo para presentar candidaturas ya está abierto.

Además, junto al Ayuntamiento de Pontecesures y a través del CIM, organizan una andaina solidaria para el día propio, el domingo 8, que saldrá a las 10.00 horas desde el Codi, en Baño.

La participación es gratuita, es un recorrido de trece kilómetros con dificultad media-baja y la inscripción puede realizarse en este centro o en cualquiera de los dos municipios o a través de formularios habilitados en sus webs

También en Meis tienen abierto el plazo para anotarse a su caminata del domingo. En su caso son algo más de siete kilómetros y tiene una aportación de cinco euros que se destinarán a la Asociación de Diagnosticad@s de Cancro de Mama e Xinecolóxico (Adicam). La organización espera unas 200 personas.

En cuanto a los homenajes, el CIM al que están adheridos este municipio y los de Cambados, Vilanova, Ribadumia y Meaño ya ha activado la maquinaria de concienciación en las redes sociales, compartiendo el manifiesto que se leerán las diferentes localidades.

Asimismo, han editado material divulgativo y de sensibilización, como bolsas reutilizables con el lema elegido este año: «As mestras, na raíz da igualdade». Se han elegido para, por un lado, poner el foco en el «papel fundamental de la educación y especialmente de las maestras como motor de transformación social y avance hacia una igualdad real entre mujeres y hombres».

El propósito de la conmemoración es que la ciudadanía se pare un momento para reflexionar sobre el camino recorrido en materia de derechos de las mujeres y sobre los retos que aún quedan por delante.

Reivindican el papel de las maestras y su labor porque «convirtieron las aulas en espacios de aprendizaje, libertad de pensamiento crítico, contribuyendo a formar generaciones más conscientes, libres de estereotipos y comprometidas con la igualdad».

Del mismo modo pretende destacar la importancia del papel de la coeducación como «herramienta esencial para prevenir las violencias, reducir las discriminaciones y garantizar oportunidades reales», pues los avances alcanzados «no son irreversibles y resulta imprescindible seguir fortaleciendo las políticas públicas».

Una dedicación «admirable»

En cuanto al homenaje en Valga, se ha elegido a esas mujeres que transportaban mercancías o útiles de trabajo sobre sus cabezas y que representaban la fortaleza, la resistencia y el compromiso con su trabajo y con sus familias. «Su dedicación fue imprescindible para el funcionamiento de muchas economías locales, especialmente en contextos donde la movilidad y el acceso a los recursos eran limitados». Una «admiración» de la que hoy aún preservan imágenes, como la Procesión dos Lacóns, que supone un «recordatorio del legado cultural que representan estas mujeres y de la importancia de su labor en a la preservación de las tradiciones comunitarias».

El acto tendrá lugar el 13, a las 20 horas en el auditorio y las candidaturas pueden hacerse presencialmente en el Consistorio o en los números de teléfono 986 55 94 56 o el 621 204 615.