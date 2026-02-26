El pabellón de O Mosteiro contará con pistas de pádel y pickleball

El Concello de Meis va a crear dos pistas de pádel y pickleball en el pabellón de O Mosteiro mediante una ayuda de 104.572 euros del Plan Extraordinario de Infraestruturas Deportivas de la Diputación.

Precisamente, la concesión fue aprobada hoy y el diputado Javier Tourís y la alcaldesa, Marta Giráldez, visitaron la instalación. Las autoridades detallaron que los trabajos consistirán, básicamente, en la creación de estos espacios deportivos en las inmediaciones del recinto, además del acondicionamiento y humanización del espacio.

El proyecto incluye la preparación del entorno para un nuevo pavimento, muros de contención, ejecución de redes pluviales y soleras de hormigón y montaje de la pista de pádel y la de pickleball, una modalidad que se ha vuelto muy popular en el municipio. Asimismo, contempla la instalación de letras indicativas y el pintado de las nuevas plazas de parking.

Tourís destacó que se trata de la tercera edición de este plan de financiación extraordinaria, dotada con ocho millones de euros para que los municipios de menos de 50.000 habitantes impulsen la construcción de nuevas instalaciones y espacios públicos deportivos, así como para la modernización y mejora de los existentes.

«El municipalismo y el deporte son dos de nuestras prioridades y esta actuación es una buena muestra», añadió el diputado, recordando que, con los tres, se han destinando 20 millones.