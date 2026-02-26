La obra en Bouza de Abaixo arranca el lunes, tras el marcado de las redes y los vallados

El Ayuntamiento de Vilagarcía anunció ayer el inicio de las obras de reforma integral de la calle Bouza de Abaixo (Vilaxoán), con la señalización de las redes de servicios soterrados y de las conexiones afectadas por las obras, así como con la instalación de vallas y casetas. Las máquinas y los trabajadores de Construcciones Castro Figueiro, contratista de las obras, comenzarán a trabajar en la vía a partir del próximo lunes.

Lo harán desde la parte más baja, junto a la plaza del mercado, hasta después del cruce con la calle Alfredo Saralegui, a la altura de la fachada norte del pazo de Pardiñas. Por lo tanto, se cancelará la circulación de vehículos mientras duren las obras. Una vez finalizadas, continuarán ascendiendo hasta desembocar en la avenida de Cambados, lo que implicará nuevos cierres y accesos limitados, explica el Ayuntamiento.

«Precisamente por ello, al tratarse de una vía interior fundamental en Vilaxoán, el alcalde, Alberto Varela, envió una carta a cada uno de los vecinos de Bouza de Abaixo explicando el alcance y las características del proyecto, pero también agradeciéndoles de antemano su comprensión y colaboración durante la ejecución de las obras», explican desde Ravella.

«Esta actuación -afirma el alcalde en su carta- será muy beneficiosa y tiene como objetivo mejorar la infraestructura y los servicios municipales, hacer los espacios más seguros, accesibles y modernos, y contribuir al bienestar y la calidad de vida de todo el barrio».

La calle Bouza de Abaixo tiene algo más de 300 metros de longitud y presenta una variedad de trazados y anchos. La superficie a intervenir es de 2.200 metros cuadrados, donde se aplicarán diferentes soluciones técnicas y estéticas. Así, y partiendo de la idea de una plataforma única con prioridad peatonal en toda la calle, se utilizarán losas de piedra en la parte más cercana al pazo de Pardiñas, mientras que se empleará hormigón en el resto, hasta la conexión con la PO-549. También se renovarán todas las redes soterradas. El presupuesto de licitación fue de 775.000 euros y el plazo de ejecución, de ocho meses.