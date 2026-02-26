El musical «O libro da selva» recala en el Auditorio do Grove
Se ofrece el 15 de marzo, desde las seis de la tarde
El Concello do Grove continúa este mes de marzo la programación del primer semestre de 2026 de la Rede Galega de Teatros e Auditorios con una propuesta pensada para el público familiar. El domingo 15 de marzo, a las 18.00 horas, el Auditorio de Monte da Vila acogerá el musical infantil O libro da Selva, a cargo de la compañía Artika Cía.
Se trata de un espectáculo de teatro musical dirigido a la infancia y a las familias, que recupera el clásico de Rudyard Kipling en una cuidada adaptación en lengua gallega.
La historia se traslada a una selva muy especial, concebida como una ciudad habitada por animales y gobernada por el implacable Sherekhan. En este entorno llega Mowgli, que deberá aprender las normas del lugar para poder convivir con sus habitantes y enfrentarse al reto de ser aceptado.
La propuesta destaca por su música en directo, voces que buscan emocionar al público y una puesta en escena llena de ritmo y energía. Todo ello da forma a uno de los pocos musicales de gran formato creados íntegramente en gallego, con una clara vocación divulgativa y cultural, pensada tanto para los más pequeños como para los adultos que los acompañan.
La venta de entradas se realizará de forma presencial. Podrán adquirirse en la Biblioteca Municipal el viernes 13 de marzo, en horario de 11.00 a 13.30 horas, y también el propio día de la función, el domingo 15 de marzo, entre las 17.00 y las 18.00 horas, en el Auditorio do Grove.
