Un médico carrilexo ingresa en la Academia de Farmacia

El médico vilagarciano Carlos Alberto Crespo Diz, que es jefe del servicio de Farmacia del área sanitaria Pontevedra-O Salnés, tomó ayer posesión como académico de número de la Real Academia de Farmacia de Galicia, en un acto solemne celebrado en el antiguo Hospital de San Roque de Santiago de Compostela.

El discurso de ingreso de Carlos Alberto Crespo, que es natural de Carril, se centró en el acceso a los medicamentos en situaciones especiales y de excepcionalidad terapéutica. Bajo el título «La excepcionalidad terapéutica en la práctica farmacéutica hospitalaria: medicamentos en situación especial», el nuevo académico abordó la necesidad de recurrir, en la práctica clínica, a medicamentos fuera de su contexto habitual de comercialización, ya sea porque se encuentran aún en fase de investigación, porque su uso responde a necesidades clínicas no recogidas en las indicaciones autorizadas, porque requieren condiciones especiales de acceso pese a estar comercializados, o por la existencia de vacíos terapéuticos o ausencia de alternativas.

Asimismo, abordó aquellas situaciones que hacen necesaria la transformación de formas farmacéuticas para asegurar una adecuada disponibilidad de los tratamientos, especialmente en pacientes con enfermedades poco frecuentes.

El nuevo académico defendió el «papel estratégico» del farmacéutico hospitalario como garante del equilibrio entre innovación y seguridad, destacando su función en la evaluación del balance beneficio-riesgo, la farmacovigilancia activa y la participación en comités clínicos y éticos.

Asimismo, realizó un análisis comparado de los marcos regulatorios nacionales e internacionales y abordó los principios bioéticos que deben guiar estas decisiones. También apuntó que es previsible un incremento de la demanda de formulaciones personalizadas, tanto en el ámbito de los medicamentos huérfanos como en nuevas áreas de aplicación de terapias avanzadas, como la terapia celular y la terapia génica. En este contexto, subrayó que la Farmacia Hospitalaria deberá fortalecer su capacidad de innovación y producción segura, incorporando sistemas electrónicos de trazabilidad, validación de estabilidad y colaboración con redes internacionales de medicamentos huérfanos.

El doctor Crespo destacó que la cooperación con agencias reguladoras como la AEMPS, la EMA o la FDA será clave para desarrollar guías armonizadas que faciliten la preparación estandarizada de medicamentos en situaciones especiales. Concluyó que la autorización de la dispensación de medicamentos en situaciones especiales constituye un proceso deliberativo complejo, en el que el farmacéutico hospitalario asume un papel de «garante ético, clínico y regulatorio». Este rol se orienta no solo a dar respuesta a una necesidad clínica inmediata, sino también a contribuir a la seguridad del paciente y a la construcción de un conocimiento colectivo que permita mejorar la práctica en el futuro.

El discurso de contestación corrió a cargo del académico Isaac Gabriel Arias Santos, quien destacó la «sólida trayectoria profesional y académica» de Crespo y su compromiso con la sanidad pública gallega.