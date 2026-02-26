Licitan por 1,3 millones los servicios de comedor y cafetería del Hospital

El área sanitaria de Pontevedra-O Salnés saca a concurso el servicio de comedor y cafetería en el Hospital do Salnés, por un precio inicial de 1,3 millones de euros y un periodo de trabajo de dos años, por lo que el valor final del contrato podría rondar los 3,1 millones, según las estimaciones del área.

El trabajo que se le encomendará a la empresa adjudicataria incluye la concesión de la cafetería-comedor del Hospital, que está abierta tanto para el público como para el personal; y la alimentación de los pacientes ingresados y del personal de guardia.

El procedimiento de licitación ya está en marcha, y las empresas interesadas disponen de plazo hasta el 18 de marzo para presentar sus ofertas por sede electrónica. A la hora de decidir por una u otra oferta, el tribunal tendrá en cuenta diversos factores, como las medidas a favor de la conciliación de la vida laboral y personal de los trabajadores o el compromiso a someterse a una auditoría externa del servicio cada mes o cada dos.

Atención Primaria

La gerencia del área sanitaria ha nombrado a Ana María Abal Senín como coordinadora de Atención Primaria en Vilagarcía de Arousa. El nombramiento se hizo efectivo anteayer martes, tras la publicación de la resolución en el Diario Oficial de Galicia.

Noticias relacionadas

El área sanitaria había iniciado el procedimiento de provisión de la plaza, mediante el sistema de libre designación, durante el mes de diciembre. La nueva coordinadora tendrá bajo su responsabilidad el funcionamiento del centro de salud y de las urgencias.