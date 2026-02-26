Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Semana Santa

Las legiones de Paradela estrenarán escudo | CEDIDA

Lucía Romero

Meis

La Semana Santa de Paradela continúa con sus ensayos y este año sus legiones podrán estrenar escudos gracias a la donación de una empresa que ha querido colaborar con el realismo de la cita meisina.

