La Junta de Gobierno de O Grove quiere asumir los contratos menores

Tras el pleno celebrado anoche, en el que tomaron posesión como concejales los socialistas Marta Domínguez Otero y Antonio Doña Rivas, el alcalde de O Grove convoca a la Corporación para el lunes que viene a las 20.30 horas.

En el orden del día se incluyen asuntos como dar cuenta de los últimos decretos emitidos y de los acuerdos adoptados en la Junta de Gobierno Local, así como un expediente sobre el período medio de pago y morosidad correspondiente al cuarto trimestre de 2025 y los habituales turnos de presentación de mociones, ruegos y preguntas.

Quizás el asunto más destacado en la parte resolutiva de la sesión sea la propuesta de delegación de competencias para que la Junta de Gobierno pueda aprobar proyectos que no estén previstos en el presupuesto y cuyo desembolso sea inferior al diez por ciento de los recursos ordinarios.

Agilidad

Este asunto llega a pleno a propuesta del nuevo secretario, pues, al parecer, es una delegación de competencias que suele hacerse al comienzo de cada mandato.

Así lo explica el alcalde, José Cacabelos Rico, quien aclara que lo que se busca con ello es dar mayor agilidad a las decisiones que debe adoptar el gobierno que capitanea.

Para que se entienda mejor, argumenta que «cualquier proyecto que requiera de inversión y no esté contemplado en el presupuesto municipal es competencia del pleno, y lo que se hace normalmente es delegar en la Junta de Gobierno, cuando la cantidad a manejar no resulte excesiva».

Esto quiere decir que las actuaciones que superan el 10% de los ingresos corrientes, es decir, las más ambiciosas y costosas, van a seguir siendo competencia de la Corporación, mientras que la Junta de Gobierno estará capacitada para tomar las decisiones sobre las que no lleguen a dicho porcentaje.

«Estamos hablando de que si hay que invertir un millón de euros o más, es el pleno el que tiene que decidir, pero si se trata de desembolsos de 20.000, 50.000 o 200.000, por poner algunos ejemplos, lo más ágil es que decida la Junta de Gobierno, porque si para cada una de esas obras o proyectos hay que convocar al pleno, acabamos perdiendo eficacia , tiempo y dinero», sostiene el alcalde.

Subvenciones

Esto se hace, sobre todo, «pensando en cuando sale alguna subvención o hay algún plazo que cumplir, pues al poder decidir en la Junta de Gobierno se hace todo con más rapidez», enfatiza el alcalde.

Para terminar insistiendo en que se trata de delegar exclusivamente los proyectos que no supongan más del 10% de los ingresos corrientes.