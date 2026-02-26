Policía Local
Un detenido por violencia de género en Vilagarcía
Redacción
Vilagarcía
La Policía Local de Vilagarcía detuvo a primera hora de la mañana de ayer a un hombre en la calle San Roque, como presunto autor de un delito de violencia de género. El arresto se produjo a las 7.40 horas, y se da la circunstancia de que hace apenas unas semanas se había practicado otra detención en San Roque por otro presunto caso de maltrato.
Por otra parte, una patrulla de la Policía Local se desplazó también ayer a Perrón (Rubiáns), por un herido leve en un accidente laboral.
- La «nueva esclavitud»: jornadas de 24 horas, sin comida y sin saludar al vecindario
- Un detenido en Cambados en una nueva operación contra el narcotráfico
- Tras la rotura de bateas y los desprendimientos, la mortandad por agua dulce
- Los abogados de Vilagarcía denuncian el intrusismo de un asesor de inmigrantes
- Una mujer resulta intoxicada tras un grave incendio en Vilagarcía
- A Illa pierde todo el marisco sembrado: «Estábamos en la UCI y esto nos mata»
- Chocan dos coches, uno sin ITV y otro con detector de radar
- ¿Es necesario cambiar el modelo de explotación del marisco?