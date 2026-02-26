Un detenido por violencia de género en Vilagarcía

La Policía Local de Vilagarcía detuvo a primera hora de la mañana de ayer a un hombre en la calle San Roque, como presunto autor de un delito de violencia de género. El arresto se produjo a las 7.40 horas, y se da la circunstancia de que hace apenas unas semanas se había practicado otra detención en San Roque por otro presunto caso de maltrato.

Por otra parte, una patrulla de la Policía Local se desplazó también ayer a Perrón (Rubiáns), por un herido leve en un accidente laboral.