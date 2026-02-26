Catoira recibirá 63.500 euros por alquilar una vieja caseta

El gobierno nacionalista de Catoira ha cerrado un acuerdo que considera satisfactorio para los intereses del Concello. Se trata del alquiler de una vieja caseta de 43 metros cuadrados y el terreno que ocupa, de 132, por un periodo de cinco años, lo cual reportará a las arcas municipales unos ingresos de 63.500 euros.

Se sitúa en la calle Estación desde 1974, cuando el Concello la autorizó sin recibir nada a cambio, y seguirá siendo utilizada por la empresa de telefonía, a la que inicialmente se planteó trasladar la instalación a otra localización alternativa.

Pero ante la imposibilidad de que esto ocurra a corto plazo, se optó por la fórmula del alquiler.

El concejal Roberto Ferreira explica que dicha caseta «alberga los equipos de telecomunicaciones que dan servicio a todo el municipio».

Su traslado a algunas de las ubicaciones propuestas por el Concello, una vez finalizada la concesión datada en 1974, fue descartada por la compañía telefónica, dadas las dificultades de ese traslado a corto plazo.

Es por ello que el gobierno de Xoán Castaño aprovechó la negociación entablada para proponer «un canon por la ocupación de la parcela, con la condición de que fuese por un período breve de tiempo» y así poder ejecutar el proyecto de mejora urbana que el Concello tiene previsto en la zona y requiere del traslado.

Correos

Finalmente se pactó ese alquiler de 63.500 euros por cinco años, «a ingresar de manera anticipada en un único pago», dejando las puertas abiertas a prorrogar el acuerdo hasta 2035 en las mismas condiciones y aplicando una subida del 2%.

En el gobierno del BNG presumen de la gestión realizada y la comparan con la del anterior alcalde, Alberto García, «quien permitió que Correos disponga gratis de un local de 58,40 metros cuadrados en la vieja biblioteca por un periodo de 75 años, dilapidando y comprometiendo así los recursos municipales».