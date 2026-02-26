La Carreira Solidaria Polilla Ana Vicente recaudó 4.500 euros en Meaño

La asociación de antiguos alumnos de los Colegios de la Guardia Civil Os Polillas entrega a la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) 4.500 euros recaudados en la I Carreira e Andaina Solidaria Polilla Ana Vicente, celebrada en Meaño el día 7.

Una cifra que la entidad organizadora hacía pública ayer y será transferida a la AECC en apoyo de Ana Vicente, quien fuera la primera «polilla» en entrar en el Colegio de Guardias Jóvenes de Valdemoro y falleció por cáncer en 2024.

En la carrera meañesa participaran cerca de 400 personas. De ellas 260 en la modalidad de la carrera de 10 kilómetros, y el resto en una nutrida «andaina». Entre inscripciones, con venta de camisetas incluida y fila cero para las donaciones, se sumaron esos 4.500 euros.

Una cifra que satisface a la organización y que anima a Os Polillas a repetir el evento en años venideros, con Meaño como epicentro. Es más, su intención es negociar con la Federación Gallega de Atletismo para que la prueba sea competitiva en próximas ediciones.

El portavoz de la organización, David Area Vilachá, se congratula por el objetivo cumplido y apela a que se organicen todo tipo eventos solidarios a favor de la causa.

Aun tratándose de una prueba no competitiva en este su primer año, queda para el recuerdo el triunfo testimonial del vigués Daniel Vila Combarros, que llegó con holgada ventaja a la meta sobre Manuel Gomar Fondevila (Lalín) y Rafael Villén Luzón (granadino afincado Pontevedra).

Mientras, en féminas, el primer puesto para el recuerdo será el de Sara Iglesias Gómez (triatleta de Poio), seguida de Araceli Abalde Vila (Vigo) y Patricia López Fernández (Pontevedra), ambas integrantes del cuerpo de la Brigada Aerotransportada Ligera (Brilat) de Pontevedra.