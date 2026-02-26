El Campeonato de Karate de Valga reunirá a 300 competidores de 22 clubes en su décima edición
Se citan el día 7 de marzo en el pabellón de Cordeiro
M. Méndez
La décima edición del Campeonato de Karate de Valga, a celebrar el día 7 en el pabellón polideportivo de Cordeiro, reunirá a 300 competidores en representación de 22 clubes diferentes.
Entre ellos tres de Portugal, lo cual confiere un carácter internacional a este evento promovido por el Club Karate de Valga, en colaboración con el Concello, que se había retomado en 2023, después de unos años de parón.
La competición, en la que también colaboran la Diputación de Pontevedra, la Xunta y la Federación Galega de Karate, se desarrollará en todas las categorías, desde prebenjamín hasta sénior.
En el Concello destacan la trascendencia de este evento y el papel del Club Karate de Valga, que cuenta con más de setenta deportistas federados que juegan un papel decisivo, junto a sus familias, en la organización del evento.
