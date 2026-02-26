Cambados invita a entender para educar a los más jóvenes en el uso saludable de las nuevas tecnologías

La Concellería de Igualdade de Cambados invita a familias y docentes a una jornada sobre el uso saludable de las nuevas tecnologías entre los más jóvenes. Tendrá lugar el 5 de marzo, a las 20.00 horas, en A Calzada.

La concejala Mar Pérez explica que, en primer lugar, se trata de entender el papel que desempeñan en las nuevas generaciones, pues forman parte de su mundo y de su manera de sociabilizar; para poder darles un acompañamiento desde la infancia hasta la adolescencia para evitar problemas como los de un mal uso en las relaciones personales, como la grabación de imágenes no consentidas.

También respecto a los peligros de la IA para reproducir las violencias o sobre la difusión de discursos de odio en las Redes Sociales, entre otras muchas cuestiones.

Estos «recursos de calidad» para la educación seguirán en próximas jornadas de este tipo, pues se pretende que las personas adultas sepan cómo aplicar límites claros y coherentes, para que los menores tengan un espíritu crítico y hagan un uso con criterio, responsabilidad y respeto.