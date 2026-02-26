Cambados se alía con Afasal y Dano Cerebral para mejorar vidas de pacientes y cuidadores

Servizos Sociais de Cambados pondrá en marcha nuevas iniciativas en colaboración con diferentes asociaciones del ámbito sociosanitario para mejorar la calidad de vida de enfermos y cuidadores de personas con alzhéimer o que hayan sufrido un ictus y también en términos de prevención.

El departamento dirigido por Regina Núñez cuenta para ello con Afasal y Dano Cerebral Galicia. Las inscripciones pueden realizarse en las oficinas municipales o a través de las entidades.

En el caso de esta última se trata de charlas para conocer las causas de los ictus, sus secuelas y los recursos de atención.

Su presidente, Luciano Fernández, explicó que están dirigidas a pacientes y a sus familias, pues para ellos es tan importante mejorar la calidad de vida de las personas afectadas y la prevención como concienciar sobre el papel de los cuidadores «formales e informales».

7.000 ictus al año

«Solo en Galicia se producen al año 7.000 casos de ictus, hay casi 40.000 personas, lo que son 40.000 familias, con todo lo que eso conlleva», expuso. Asimismo indicó que «mayoritariamente, son mujeres y tienen que abandonar su trabajo o su ámbito social para dedicarse a esto».

En cuanto a Afasal, la trabajadora social Alba Basallo detalló que habrá talleres de memoria y estimulación cognitiva para mayores de 65 años, «Activa-t»- Estos empiezan la próxima semana y serán todos los miércoles de 17.00 a 18.00 horas en A Calzada. Asimismo se pondrán en marcha grupos de ayuda y formación para cuidadores.

Respecto a los primeros detalló que «pretenden que la persona se sienta protagonista en este proceso de detección ante un deterioro cognitivo, de que active cuerpo y mente. Además, podrán sociabilizar y pasarlo bien durante la asistencia».

Y en cuanto al «Coida-t» está dirigido a los cuidadores que sufren esa «sobrecarga porque lo hace con mucho amor, pero también es un proceso muy duro y muy largo y muchas veces se sienten desbordados».

En estos grupos podrán «compartir experiencias, descargar emociones y tener las herramientas para llevarlo lo mejor posible y saber que no están solos, que siempre podemos apoyarnos los unos a los otros».