El ajedrez que sana, enseña y estimula se juega en O Grove

La rutina del centro de día As Mimosas, en O Grove, se alteró con el sonido poco habitual de las piezas de ajedrez golpeando suavemente el tablero. No era una partida al uso. Era un taller de ajedrez educativo y terapéutico, una propuesta pensada para convertir el juego en una «gimnasia mental» al servicio del envejecimiento activo.

Al frente de esta iniciativa está José Manuel Prol Lusquiños, educador en la UNED y una persona que cuenta con una amplia experiencia y está especializado en aplicaciones educativas y terapéuticas del ajedrez, una vertiente que —subraya— va mucho más allá del deporte competitivo.

La sesión se diseñó a medida de personas de edades avanzadas, combinando ejercicios de memoria, cálculo, visualización y planificación. Prol habla de entrenar capacidades concretas: la atención sostenida, la visión espacial, la anticipación de movimientos o la toma de decisiones. En la práctica, cada actividad buscaba activar recursos cognitivos que, con el paso de los años, se vuelven más frágiles si no se ejercitan.

«La utilidad real del ajedrez está respaldada por estudios de psicólogos y neurólogos», sostiene el relator, convencido de que el tablero puede funcionar como herramienta terapéutica y también como un puente social. En As Mimosas, esa segunda dimensión quedó a la vista: las dinámicas favorecieron la conversación, el humor compartido y la interacción entre usuarios, convirtiendo el taller en una experiencia participativa, más cercana a un espacio de encuentro que a una clase.

Los mayores tienen en el ajedrez una gimnasia mental muy efectiva. / FdV

La iniciativa entronca, además, con la imagen que O Grove quiere proyectar: la de un municipio comprometido con propuestas innovadoras para el bienestar integral de las personas mayores. «Nos dedicamos más a las externalidades del juego: formación y terapia», resume Prol, que plantea extender la filosofía del proyecto con nuevas acciones y charlas sobre ajedrez, memoria y estimulación cognitiva.

Pero el tablero de Prol no se queda en los centros de día. La segunda parte de su trabajo ira a la infancia y a la cooperación internacional. Por esto motivo presentó la Xtreme Chess Kids League, la primera liga internacional de ajedrez educativo infantil, que conectará Galicia con Portugal a través de Leiria y Pombal, y que tendrá sedes gallegas en O Grove y Sanxenxo. La competición se plantea como un proyecto educativo y cultural con un discurso claro: usar el ajedrez para promover pensamiento crítico, convivencia y desarrollo cognitivo, por encima del simple resultado.

Las primeras jornadas en Galicia ya tienen fechas: el 23 de mayo en O Grove y el 6 de junio en Sanxenxo. En paralelo, entre marzo y junio se programarán talleres en colegios de ambos concellos y también en Meaño, con sesiones orientadas también al profesorado para mostrar aplicaciones prácticas y beneficios del ajedrez «a cualquier edad».

Prol define esta iniciativa como un punto de encuentro intergeneracional utilizando un mismo lenguaje para niños y mayores, una misma herramienta para estimular también diferentes valores cognitivos, ya sea para adquirirlos o para estimularlos, y de paso, tejer comunidad y fomentar las relaciones sociales.