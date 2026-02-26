Tribunales
Absuelto un empresario albanés investigado por un alijo de heroína
Fue defendido por Carmen Ventoso
Redacción
La Audiencia de Pontevedra ha absuelto a Nikolin J., un empresario albanés a quien la Fiscalía acusaba de un delito de tráfico de drogas, al no ver acreditada su participación en los hechos, por los que ya fueron juzgadas y condenadas otras tres personas.
El procesado, empresario dedicado al sector de la cerámica y los azulejos, fue juzgado el pasado mes de septiembre, más de siete años después de que se celebrara la vista contra otros seis acusados por los mismos hechos. En aquel momento, Nikolin J. fue declarado en rebeldía procesal, pero se presentó en 2025 ante las autoridades en Pontevedra, y fue defendido en este proceso por la conocida abogada penalista Carmen Ventoso, con despacho en Vilagarcía.
Los hechos se remontan a 2016, cuando la Policía, tras casi un año de investigación, se incautó de unos 54 kilos de heroína ocultos tras las ruedas de un Porsche Cayenne en Tui. Nikolin J. negó en todo momento su participación en ese alijo.
