Concurso
Valga convoca el XXVII Ferro Couselo con 7.000 euros en premios
El Concello de Valga ha convocado el XXVII Premio Xesús Ferro Couselo con el objetivo promover e incentivar los estudios actuales de investigación en el campo de las ciencias históricas, homenajeando además al Hijo Predilecto del municipio e insigne figura de la cultura gallega.
El plazo de presentación permanecerá abierto hasta el 30 de abril en las dos modalidades habituales. A la primera, dotada con 4.000 euros, pueden concurrir trabajos de investigación de ámbito gallego, dentro de las especialidades de etnografía, paleografía, numismática, arqueología, historia y historia del arte.
Las obras deben estar escritas en gallego, ser inéditas y no haberobtenido ningún premio antes. La extensión mínima será de 50 folios y la máxima de 300.
En la segunda modalidad se convoca una bolsa de estudios para proyectos centrados en estudios históricos, etnográficos o sobre figuras de Valga. Los participantes deben presentar un guion razonado en el que detallen los objetivos que pretenden alcanzar, la metodología y las distintas fases de realización.
Requisitos
Esta bolsa está dotada con 3.000 euros. El 25% de esta cantidad se entregará una vez fallado el premio y el 75% restante al final del trabajo. Los participantes en cualquiera de las modalidades deben presentarse por Rexistro de Entrada, entregando cinco copias tamaño A4, con fuente Arial tipo 12 y interlineado simple.
Fuentes municipales recuerrdan que es imprescindible presentar los trabajos bajo un lema, que también figurará en el exterior de la plica en la que se incluirán datos personales y de contacto. Los ganadores se darán a conocer la finales de julio, coincidiendo con el aniversario del nacimiento de Ferro Couselo. El jurado estará constituido por especialistas.
