Valga acelera la pavimentación de 16 pistas municipales a falta de lluvia

Una de las pistas asfaltadas en Valga.

Diego Doval

Valga

La mejora de carreteras municipales en Valga ha cobrado impulso gracias a la tregua de la lluvia, lo que permitió a la empresa adjudicataria avanzar. El plan de pavimentación actuará en un total de 16 tramos: Porto Piñeiro, Gándara, Balleas, Outeiro, Vilarello, Baño, Campo-Xanza, A Torre, Parque Empresarial, O Coto, Pumariño, Belén, Devesa-Quinteiro, Fontenlo, Outeiriño y Sixto, vías de titularidad municipal que presentaban un notable deterioro.

Las obras buscan mejorar el servicio a usuarios y reforzar la seguridad viaria. Los trabajos incluyen la limpieza del firme y de las márgenes con medios mecánicos y la aplicación de una nueva capa asfáltica de cinco centímetros de espesor con mezcla bituminosa en caliente. En algunos tramos se reabrirán cunetas y se repondrán canalizaciones y elementos complementarios. La actuación está financiada con 360.510,35 euros a través del Plan +Provincia.

