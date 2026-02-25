Obras
Valga acelera la pavimentación de 16 pistas municipales a falta de lluvia
La mejora de carreteras municipales en Valga ha cobrado impulso gracias a la tregua de la lluvia, lo que permitió a la empresa adjudicataria avanzar. El plan de pavimentación actuará en un total de 16 tramos: Porto Piñeiro, Gándara, Balleas, Outeiro, Vilarello, Baño, Campo-Xanza, A Torre, Parque Empresarial, O Coto, Pumariño, Belén, Devesa-Quinteiro, Fontenlo, Outeiriño y Sixto, vías de titularidad municipal que presentaban un notable deterioro.
Las obras buscan mejorar el servicio a usuarios y reforzar la seguridad viaria. Los trabajos incluyen la limpieza del firme y de las márgenes con medios mecánicos y la aplicación de una nueva capa asfáltica de cinco centímetros de espesor con mezcla bituminosa en caliente. En algunos tramos se reabrirán cunetas y se repondrán canalizaciones y elementos complementarios. La actuación está financiada con 360.510,35 euros a través del Plan +Provincia.
- La «nueva esclavitud»: jornadas de 24 horas, sin comida y sin saludar al vecindario
- Un detenido en Cambados en una nueva operación contra el narcotráfico
- Tras la rotura de bateas y los desprendimientos, la mortandad por agua dulce
- Los abogados de Vilagarcía denuncian el intrusismo de un asesor de inmigrantes
- La Xunta localiza en O Salnés casi 30 zonas con riesgo alto de inundación
- A Illa pierde todo el marisco sembrado: «Estábamos en la UCI y esto nos mata»
- Una mujer resulta intoxicada tras un grave incendio en Vilagarcía
- Chocan dos coches, uno sin ITV y otro con detector de radar