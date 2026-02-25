Touriñán y Carlos Blanco redoblan risas en Vilagarcía

El Auditorio de Vilagarcía volverá a colgar el cartel de no hay entradas en marzo con dos d elas propuestas humorísticas más demandadas de la temporada. El éxito de «Amoriños», el «first date a la gallega» protagonizado por Antonio Touriñán y David Perdomo, ha obligado a abrir una quinta función, fijada para el sábado 14 de marzo a las 18.30 horas. Esta nueva sesión se sumará a la prevista ese mismo día a las 21.00 horas, que ya agotó las 754 localidades del recinto. Con este nuevo pase, el montaje acumulará cerca de 4.000 espectadores en total.

La obra se anunció inicialmente para el 13 de diciembre pasado y su tirón fue inmediato. En menos de 48 horas se habilitó una segunda función y, a los pocos días, una tercera para el viernes 12. Pese a ello, la demanda siguió creciendo y una parte del público se quedó sin localidad. La agenda de los cómicos obligó a trasladar una nueva sesión a marzo y, una vez más, la respuesta del público fue masiva, hasta completar este récord de cinco funciones en Vilagarcía.

También Carlos Blanco, que «juega en casa», y su última producción «A penúltima», avanza por el mismo camino. Tras anunciar su actuación en el Auditorio el 28 de marzo, el actor y humorista acaba de sacar a la venta una segunda función debido al ritmo de ventas. La primera será a las 20.30 horas y la nueva sesión a las 22.30. «A penúltima» es un espectáculo de setenta minutos basado en imágenes e historias viejas y nuevas, con el humor y el estilo inconfundible del autor.

Las entradas para «Amoriños» están a la venta en ataquilla.com con los mismos precios que en las sesiones anteriores: Zona A, 20,50 euros; Zona B, 18,50; y Zona C, 15,50 (más gastos de gestión). Para «A penúltima», la tarifa es de 15 euros en Zona A y 12 euros en Zonas B y C (más gastos). En taquilla, el mismo día del espectáculo, el precio se incrementará en tres euros por zona.

Desde el gobierno municipal subrayan que el éxito de estas convocatorias, al igual que el de otras citas recientes de conciertos, teatro o ballet, consolida al Auditorio vilagarciano como un referente cultural en Galicia durante todo el año.