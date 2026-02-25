Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Protección Animal

Ribadumia refuerza el control de colonias felinas con hasta 16 actuaciones el pasado año

Fueron intervenciones en cinco puntos del municipio en coordinación con el CAAN

La proliferación de colonias se hizo evidente en Ribadumia.

El Concello de Ribadumia reforzó durante 2025 el control de las colonias felinas del municipio con un total de 16 actuaciones, según el balance facilitado por el Centro de Acollida e Protección de Animais (CAAN), entidad responsable de la gestión del servicio. Las intervenciones se desarrollaron en cinco colonias localizadas en O Freixo, Outeiro, capilla de Barrantes, Travesía y Barreiro (Leiro), dentro de un programa que busca la gestión ética y el control sanitario de estas poblaciones.

Los trabajos se iniciaron en enero con tres actuaciones en la colonia de O Freixo. En agosto se realizó una de las jornadas más intensas en Outeiro, donde se intervino sobre cinco ejemplares en un mismo día. Ya en septiembre, el operativo continuó con dos actuaciones en la zona de la capilla de Barrantes, cinco en Travesía y una más en Barreiro, completando así el total anual. Todos los animales fueron identificados mediante microchip y sometidos a revisiones veterinarias, aplicando el control de captura, esterilización y retorno. Desde el gobierno local subrayan que el trabajo continuado favorece la convivencia vecinal, mejora el seguimiento sanitario y contribuye al cumplimiento de la normativa vigente en materia de protección animal. n

