Viajeros
Restablecido el servicio de trenes en la línea convencional a Pontecesures
A.M.
Renfe y Adif han restablecido el servicio ferroviario en la línea convencional de Vilagarcía a Padrón, que permanecía cerrada por motivos de seguridad desde los temporales de principios de este mes de febrero. Los usuarios habituales del tren, sin embargo, han mostrado su enfado, ya que el servicio se restableció «a deshora y sin ningún tipo de información previa provocando la confusión entre los usuarios del ferrocarril».
Los vecinos de localidades como Pontecesures, Catoira o Valga se han sentido muy perjudicados con el prolongado corte del servicio en la línea convencional, hasta el extremo de considerar que «esta comarca fue tratada con desprecio».
«Resulta increíble que en los tiempos que vivimos se tarde más de quince días en reanudar la circulación de trenes por una vía férrea de 27,7 kilómetros», señala el exconcejal pontecesureño Luis Sabariz, firme defensor del tren.
