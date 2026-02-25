Proyectan medio centenar de pisos en Sobradelo

La Xerencia de Urbanismo de Vilagarcía de Arousa ha aprobado el proyecto de desarrollo urbanístico presentado por una promotora privada para la parcela donde se ubica el antiguo restaurante y hotel Chocolate, en Sobradelo, al pie de la avenida de Cambados.

El acuerdo permitirá la apertura de una nueva calle de 14 metros de ancho, que conectará la vía principal con la pista que lleva a la ermita de San Cibrao, en torno a la cual se celebra una antigua romería. La nueva calle estaba prevista originalmente en el Plan Xeral de Ordenación Urbana, por lo que ahora se está formalizando esta obligación de cesión como paso previo a la urbanización del terreno restante.

Desde el Ayuntamiento de Vilagarcía explicaron ayer que, con este acuerdo, la administración municipal recibe una superficie de 906 metros cuadrados que deberá entregarse debidamente asfaltada, equipada con aceras que bordearán todo el perímetro de las parcelas creadas y con la señalización correspondiente.

El resto de la parcela actual se dividirá en tres partes. La primera (1.460 metros cuadrados) abarca la mayor parte de los edificios existentes, incluyendo el restaurante y el hotel, que serán rehabilitados. En el resto de la superficie, se podrían construir 37 nuevos pisos «en el futuro», según especifica el documento, distribuidos en edificios de planta baja, dos plantas y uso bajo cubierta.

En la segunda zona (710 metros cuadrados), al otro lado de la carretera que acaba de aprobarse, se proyectan 18 viviendas más, con la misma distribución (planta baja, dos plantas y uso) que en el caso anterior.

Junto a esta, y con vistas a la calle San Cibrán, se crea una tercera parcela de 180 metros cuadrados en la que, aplicando la zonificación «NP1», se podría construir una vivienda unifamiliar.

El proyecto original lo presentó en su día la empresa RTR Inversiones Salnés y se aprobó de manera provisional a finales del año pasado. Posteriormente, se sometió a información pública, y superado este trámite ha recibido el visto bueno de la Xerencia de Urbanismo.

El proyecto nace de la propuesta de los propietarios del terreno, que quieren urbanizar en él. Esto conlleva la apertura de un vial, que en el futuro sería cedido al Concello de Vilagarcía, una vez abierto y dotado de servicios. Según el Plan Xeral de Urbanismo de Vilagarcía, en esa zona pueden construirse edificios de bajo, dos plantas y aprovechamiento de cubierta.

Noticias relacionadas

En cualquier caso, la aprobación inicial del proyecto no implica que los promotores vayan a construir ya las viviendas con carácter inmediato.