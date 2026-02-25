Carreteras
El PP denuncia el mal estado de las nacionales 640 y 550
Redacción
Arousa
El grupo provincial del Partido Popular ha presentado una propuesta en la que reprueba la labor del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, en lo relativo a las infraestructuras. En el caso concreto de O Salnés, le afean los problemas ferroviarios entre Vilagarcía, Catoira y Pontecesures, o el mal estado del pavimento de las carreteras nacionales 640 y 550. Los conservadores también tildan de «terrible» la propuesta para la Variante Oeste de Caldas, que conectaría con Vilagarcía.
- La «nueva esclavitud»: jornadas de 24 horas, sin comida y sin saludar al vecindario
- Un detenido en Cambados en una nueva operación contra el narcotráfico
- Tras la rotura de bateas y los desprendimientos, la mortandad por agua dulce
- Los abogados de Vilagarcía denuncian el intrusismo de un asesor de inmigrantes
- La Xunta localiza en O Salnés casi 30 zonas con riesgo alto de inundación
- A Illa pierde todo el marisco sembrado: «Estábamos en la UCI y esto nos mata»
- Una mujer resulta intoxicada tras un grave incendio en Vilagarcía
- Chocan dos coches, uno sin ITV y otro con detector de radar