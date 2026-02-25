Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Carreteras

El PP denuncia el mal estado de las nacionales 640 y 550

Redacción

Arousa

El grupo provincial del Partido Popular ha presentado una propuesta en la que reprueba la labor del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, en lo relativo a las infraestructuras. En el caso concreto de O Salnés, le afean los problemas ferroviarios entre Vilagarcía, Catoira y Pontecesures, o el mal estado del pavimento de las carreteras nacionales 640 y 550. Los conservadores también tildan de «terrible» la propuesta para la Variante Oeste de Caldas, que conectaría con Vilagarcía.

