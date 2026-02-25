Un paciente de urgencias agrede a tres personas en el Hospital do Salnés

El área sanitaria de Pontevedra y O Salnés ha condenado públicamente la agresión sufrida por dos trabajadores del Hospital do Salnés en el área de Urgencias. El incidente tuvo lugar a mediodía de este miércoles, cuando un paciente con aparentes síntomas de intoxicación y visiblemente alterado entró en el centro de salud para ser atendido.

Durante la atención en Urgencias del hospital arousano, agredió a una médico y a un guardia de seguridad.

Tras estas agresiones, este usuario fue retenido por agentes de la Policía Nacional desplazados hasta el hospital, donde uno de ellos también sufrió una agresión en el forcejeo con el paciente, quien finalmente tuvo que ser sedado e intubado, según apuntó a última hora de esta noche desde la gerencia del área sanitaria.