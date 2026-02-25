Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Música

La Orquesta Gaos presenta a los mejores flautistas de Galicia

La catoirense Sofía Vidal. | FDV

Diego Doval

Cambados

La Orquesta Gaos llevará a escena a los ganadores del Concurso Internacional de las II Xornadas de Frauta de Galicia. Álvaro Martínez, Sofía Vidal y Celia Órpez serán solistas en Cambados el 28 de febrero (20.00 horas) y en A Coruña el 1 de marzo en el Teatro Colón a las 19.30 horas.

