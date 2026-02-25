Orenes adquiere una operadora de máquinas recreativas de Arousa

El Grupo Orenes, que es una compañía con amplia experiencia en los sectores del juego y el entretenimiento en España acaba de adquirir la operadora de máquinas recreativas Diz Señoráns, con domicilio social en Vilanova de Arousa, lo que permite a Orenes mantener sus planes de expansión en Galicia. Con esta operación, «incrementa su cuota de mercado en la comunidad y consolida su posicionamiento en el sector del ocio y el juego», apuntó ayer la compañía en un comunicado.

«Con esta incorporación, la compañía refuerza su estructura en el territorio gallego y avanza en su estrategia de crecimiento sostenible, centrada en ofrecer una propuesta de ocio de calidad, apoyada en la innovación tecnológica y la mejora continua del servicio», añaden desde Orenes.

Tras esta operación con Diz Señoráns, de Vilanova, el grupo supera ya las 22.000 máquinas recreativas instaladas en establecimientos de hostelería y centros de ocio, reforzando su red operativa tanto en Galicia como en el conjunto del mercado nacional.

Luis Miguel Jiménez, director de la división de Terminales de Juego en Hostelería de Grupo Orenes, subrayó que «Galicia es un territorio estratégico para el grupo. Nuestro objetivo es seguir generando nuevas oportunidades en la comunidad con una oferta competitiva que combine calidad, tecnología e innovación. Queremos continuar siendo un referente en un sector en constante evolución».

Desde la compañía destacaron que esta adquisición consolida su apuesta por el mercado gallego y su modelo de desarrollo, «basado en la cercanía con clientes y colaboradores, la sostenibilidad y la profesionalización del sector».

También en el extranjero

Con cerca de 60 años de trayectoria, Grupo Orenes es uno de los operadores de referencia en los ámbitos del ocio, el juego, el entretenimiento y la restauración en España. En el marco de su estrategia de diversificación internacional, está presente en países como Portugal, Andorra, Austria, Irlanda, México, Colombia y Brasil, entre otros.

El grupo cuenta con más de 4.000 empleados y desarrolla su actividad en más de 500 centros de trabajo. El grupo nació en 1968 con la creación de su primer salón de juegos.