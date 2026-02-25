De oficiar con brocha a la primera sala de juegos 3D sin cables de O Salnés

No es la primera vez que Marcos Feijoo se adentra en el voluble mundo del autónomo. Sin embargo, en esta ocasión ha doblado la apuesta, porque emprender siempre tiene algo de saltar al vacío, pero cuando el cambio es radical, el gusanillo del estómago parece una anaconda.

Y es que de ser pintor de brocha gorda a gerente de una sala de juegos para la generación Z, hay un mundo. Por eso lleva más de un año empapándose de la cultura de las nuevas tecnologías y este sábado abrirá en Cambados la primera de O Salnés de sus características: Maximo´s Virtual.

Un lugar donde el futbolín y las maquinitas se han sustituido por las gafas de realidad virtual y aumentada para disfrutar de diferentes juegos: desde «escape room», «shooters» hasta una especie de batalla láser o paintball virtuales. Un amplio catálogo para pasar un buen rato de manera individual o en equipo.

Además, este emprendedor de Meaño ha querido hacerlo bien y promete «unos gráficos de calidad que no tienen ni punto de comparación con lo que puedas tener en casa», porque se ha equipado de ordenadores con unos potentes componentes -tarjeta gráfica y procesador-, valorados en más de 4.000 euros, lo cual puede dar una idea de sus prestaciones sin ser un experto informático.

Pero sobre todo, Feijoo destaca que, a diferencia de otros cercanos, las gafas que trasladarán a sus clientes a auténticas realidades simuladas no tienen cables y por el conocimiento adquirido, mejora la experiencia. «Hice una prueba con amigos y conocidos y quedaron encantados. Querían volver ya», explica. Y podrán hacerlo a partir de este sábado, aunque ya pagando -por minutos y a una tarifa de 20 euros la hora-, pues el meañés espera que este negocio abra un nuevo horizonte laboral en su vida, después de que un accidente lo inhabilitara para ejercer su oficio.

Y es que también supone los ahorros y la ilusión de una familia, pues todo el proyecto ha sido ideado junto a su mujer, además de que se le encendió la bombilla por la afición de sus hijos a este tipo de juegos, sobre todo de la más pequeña. «A partir de ahí empecé a mirar si había en nuestra zona algún centro de ocio de tecnología inmersiva como yo lo había pensado y como no, decidí dar el paso», relata mientras aún cierra los últimos detalles de la gran inauguración, en la calle Ourense número 9, y que será abierta a todo el mundo que quiera conocerlos y de paso disfrutar de un pincho.

Espíritu de comercio local

Para empezar, cuenta con seis puestos de juego y un amplio horario y otros servicios que aún recuerdan a aquellas salas que, con el auge de los videojuegos, empezaron a desaparecer. «Y si todo va bien, estudiaremos aumentarlos», señala su gerente, quien huyó de las franquicias como alma que lleva el diablo. «Si me va mal, pues me va mal a mí, pero aún por encima no tengo que pagarle un porcentaje a otro», explicaba ayer, entrando también en el espíritu del comercio local: «Si te quedas con una partida a medias, me lo dices y el próximo día te lo recuerdo».

No obstante, sí acudió a profesionales del ramo, la empresa Games Room RV, para equiparse y también trató de obtener ayuda porque, aunque seas tu propio jefe, el papeleo no te lo quita nadie.

En su caso, contó con la asesoría cambadesa Asec. Su propietario, Xurxo Charlín, explica que, al contrario de lo que pueda parecer, están gestionando una cantidad considerable de altas de nuevos autónomos y, dada su experiencia, le sorprenden lo que para algunos son modernidades como esta o ser communitiy manager, que hoy por hoy, es un oficio con todas las de la ley.

El gestor también indica que es un buen momento en términos de ayudas para iniciar un negocio y aunque el listado puede resultar tedioso para quien ya tiene suficiente con que le venga el albañil a terminar los baños antes de abrir, recomienda acudir a profesionales como ellos, con la seguridad de que hay subvenciones e incentivos para casi todos los proyectos, empezando por la cuota cero o el programa de estímulo del autoempleo, que puede reportar cantidades de hasta 6.000 euros.

Como cuenta Feijoo, «todo, todo no te lo van a cubrir, pero es un apoyo para quien monta un negocio que, temores aparte, tiene, sobre todo, «mucha ilusión».