O Salnés cuidará a los hijos de víctimas de violencia de género durante el proceso de denuncia

El CIM de O Salnés está trabajando con diferentes administraciones para la puesta en marcha de un protocolo que permita el cuidado y la atención de hijos pequeños de víctimas de violencia de género durante el proceso de denuncia. Y es que en su día a día ha detectado una necesidad que además es acuciante, pues «no es tolerable que una madre esté testificando en el cuartel o en el juzgado con el niño por allí, además de desesperante», explica la directora del centro, Mariña Varela.

Y es que, si bien las autoridades implicadas siempre intentan aportar en estos casos, en la atención de menores que no pueden quedarse con familiares o personas allegadas hay un vacío de protocolo a cubrir que mejoraría la situación para todas las partes.

En eso está trabajando el CIM comarcal y ayer mismo abordó el proyecto durante la III Mesa de coordinación interinstitucional frente a la violencia de género correspondiente al año pasado. Según la abogada, aún están dando los primeros pasos, pero ya «está bastante madurada» e incluso se ha hablado con la Dirección Xeral de Loita contra a Violencia de Xénero para sacarlo adelante, quizás a través de alguna institución pública, existiendo en todo caso un «compromiso firme» de que será una realidad.

Según Varela, se ha pensado en los niños de 0 a 3 años por su especial vulnerabilidad y porque ni siquiera tienen suficiente autonomía. Todo ello viene de una necesidad detectada por este servicio que cubre los Concellos de Cambados, Meis, Meaño, Vilanova y Ribadumia. «A veces son pocas horas, pero se hacen muy largas y para una madre es desesperante tener que estar declarando con su hijo pequeño en el cuartel o el juzgado, no es tolerable».

Este programa de conciliación se sumaría al protocolo firmado el año pasado para contar con una red de alojamientos y transportes de taxis seguros para casos extremos de violencia contra las mujeres, para esos momentos críticos tras una agresión, la interposición de una denuncia… y que funciona las 24 horas todos los días de la semana y como paso previo a la red gallega de casas de acogida.

La Mesa reunió a autoridades de todo tipo, incluyendo alcaldes y concejales de los mentados municipios, agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, de la Xunta, la Subdelegación del Gobierno, personal de servicios sociales de los Ayuntamientos, centros de salud, educativos, de los tribunales de Cambados y Vilagarcía…

Más medios y reuniones

Y es que el objetivo es mejorar la coordinación y exponer los retos que enfrentan con el fin común de mejorar la atención a las víctimas y también la prevención. Así, una de las cuestiones que se puso sobre la mesa fue la «necesidad de más medios humanos» a nivel de departamentos municipales, mayormente. Asimismo se alcanzó un «buen entendimiento» con el Servizo Público de Emprego de Galicia (SPEG) con el que el CIM comarcal ya viene colaborando, pues tramita las ayudas de pago único que precisan de un informe de este servicio.

En lo tocante al ámbito sanitario se abordaron determinados aspectos para evitar una revictimización y sobre todo para afinar aún más la colaboración entre todos los agentes implicados en esta lucha para que, ante cualquier indicio, se pueda ayudar a la víctima, «para que no se nos quede nadie por el camino», explica la directora del centro saliniense.

De hecho, con el fin de mejorar en estos aspectos se planteó la posibilidad de realizar reuniones sectoriales, no esperar siempre a las mesas anuales. La próxima, correspondiente a este año, tendrá lugar entre octubre y diciembre.

Por su parte, el director xeral Roberto Barba aprovechó para animar a los Ayuntamientos a solicitar las ayudas para la contratación de víctimas, una línea de la Xunta de Galicia dotada con 2,5 millones de euros en esta convocatoria.

Preocupación por los más jóvenes: «La prevención no está siendo suficiente»

Esta mesa de coordinación interinstitucional también sirve para dibujar el panorama de esta lacra social y una de las mayores preocupaciones mostradas ayer es la situación entre las nuevas generaciones. «Todos coincidimos en la importancia de la atención, por supuesto, pero también en que debemos esforzarnos más en prevención, pues a pesar de todos estos años intentando erradicar, no está siendo suficiente», explicó la abogada Mariña Varela, que lleva más de veinte años trabajando en este ámbito.

Según la directora del CIM, «no es normal» que después de tanta dedicación a formar y a concienciar se estén encontrado que «se repiten roles y estereotipos» machistas que les demuestran que «esto no se ha acabado». Lo detectan a través de las intervenciones que realizan en los centros educativos y por otras vías y es una alerta generalizada desde las instituciones de un tiempo a esta parte

Las instituciones también compartieron sus estadísticas del año pasado, que en el caso de este centro también fueron motivo de preocupación, pues las consultas exclusivamente por violencia contra las mujeres repuntaron. Según Varela, supusieron un 20% del total, cuando lo habitual era un 10%, aproximadamente.

No solo atienden casos de maltrato, también otras casuísticas y el número de usuarias en situación de vulnerabilidad que acudió a estas profesionales fue de unas 300; una cifra similar a ejercicios anteriores. En total, se realizaron 1.200 asesoramientos jurídicos y 1.100 psicológicos.

El perfil mayoritario de la usuaria es una mujer de entre 25 y 54 años de edad, casada y con empleo.

Este CIM uno de los que más carga de trabajo tiene en Galicia y es todo un referente. Está gestionado por la Mancomunidade do Salnés, cuyo presidente, David Castro, no faltó ayer a la reunión y recientemente reformó su sede ganando sobre todo en privacidad. Es una cesión del Concello cambadés en la calle Ourense.