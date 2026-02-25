El mal tiempo retrasa obras y mejoras en O Grove, según informa el alcalde José Cacabelos

El mal tiempo ha trastocado los planes de las diferentes administraciones públicas en diferentes ámbitos, obligando a paralizar o posponer obras de suma importancia ya iniciadas o pendientes de hacerlo de forma inmediata.

El Concello de O Grove no es una excepción, y en ello abunda el alcalde, quien explica que hay decenas de mejoras ya previstas que están supeditadas a una mejoría de las condiciones meteorológicas que no acaba de producirse.

Cita como ejemplo el complejo polideportivo de As Bizocas, en el entorno del esqueleto de hormigón correspondiente al pabellón que hace décadas empezaron a construir los comuneros de San Vicente, pero que nunca terminaron.

Ya se dijo hace días que se realizó la limpieza del terreno y un pequeño desmonte, pero queda mucho por hacer todavía, lo cual lleva al alcalde a aclarar que «si está parada la obra es por el mal tiempo que hemos tenido».

La misma razón por la que «tenemos pendiente de ejecución desde diciembre un plan valorado en 400.000 euros para asfaltar doce calles, al igual que está pendiente la reforma integral de seis calles en el entorno de A Fontiña y el acondicionamiento de Hortos».

Recuerda José Cacabelos que «está lloviendo desde la Festa do Marisco, con especial intensidad desde noviembre, y esto hace que las calles estén plagadas de baches, que el piso de zonas peatonales empeore por momentos y que obras importantes como la de As Bizocas se retrasen».

En este caso concreto con el agravante de que hay unos plazos que cumplir para no perder la ayuda de la Diputación de Pontevedra, de ahí que el Concello y la empresa estén viendo el modo de retomar la ejecución del complejo polideportivo y asuman ya que «será preciso dar un buen acelerón a las obras para acabar cuanto antes».

De todo modos, el máximo mandatario meco señala que «si bien es cierto que las obras están paradas o se ralentizan, también lo es que el mal tiempo no nos ha dado tregua, y eso no es algo exclusivo de O Grove, sino que afecta a todos los municipios de Galicia».

En este sentido, resalta el regidor que «incluso el presidente de la Xunta dijo que es necesario dar prioridad a la mejora de la red viaria para subsanar los problemas causados por la sucesión de temporales que hemos estado padeciendo en toda la comunidad».