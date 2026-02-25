Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Carta abierta marinero muerto CangasTraumatología ChuviRescate policial a un «camello»Contratos navalCelta-PAOKCatamarán lago de SanabriaAtaque perro Cangas
instagramlinkedin

Ciclo

El "Lobicán" abre un mes de teatro familiar en el auditorio de Cambados

La Concellería de Cultura programa cuatro funciones para marzo nLas entradas cuestan 3,5 euros y ya se pueden comprar

Imagen de una de las obras del ciclo de teatro de Cambados.

Imagen de una de las obras del ciclo de teatro de Cambados.

Lucía Romero

Cambados

El ciclo de teatro infantil y familiar de Cambados regresa todos los domingos de marzo, a las 18.00 horas, en el auditorio. La entrada tiene un coste de 3,5 euros y pueden comprarse a través de ataquilla.com o ese día.

El programa arranca con "Os contos de Lobicán", de Redrum Teatro, el "maravilloso texto" de Eva Mejuto, ganador del XV Premio Barriga Verde 2022. "Es una historia conmovedora que resalta la importancia de la amistad, la aceptación de la diferencia y el respeto por la naturaleza", explican desde Cultura.

Noticias relacionadas

El ciclo cuenta con la colaboración de +Escénicas y la Rede Galega de Teatros e Auditorios y seguirá con "Berenguela na gaiola", de Galeatro y Xarope Tulú; "Compaña", de Xampatito Teatro, y "A biblioteca galáctica contra a IA fantástica", de Tanxarina.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents