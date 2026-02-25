El "Lobicán" abre un mes de teatro familiar en el auditorio de Cambados

El ciclo de teatro infantil y familiar de Cambados regresa todos los domingos de marzo, a las 18.00 horas, en el auditorio. La entrada tiene un coste de 3,5 euros y pueden comprarse a través de ataquilla.com o ese día.

El programa arranca con "Os contos de Lobicán", de Redrum Teatro, el "maravilloso texto" de Eva Mejuto, ganador del XV Premio Barriga Verde 2022. "Es una historia conmovedora que resalta la importancia de la amistad, la aceptación de la diferencia y el respeto por la naturaleza", explican desde Cultura.

El ciclo cuenta con la colaboración de +Escénicas y la Rede Galega de Teatros e Auditorios y seguirá con "Berenguela na gaiola", de Galeatro y Xarope Tulú; "Compaña", de Xampatito Teatro, y "A biblioteca galáctica contra a IA fantástica", de Tanxarina.