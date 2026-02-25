Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Concienciación

In.Xurga pone el foco en la lucha contra la violencia de género

Habrá cerca de 50 ponencias sobre diferentes temáticas.

Habrá cerca de 50 ponencias sobre diferentes temáticas. / Iñaki Abella

Diego Doval

Vilagarcía

El Auditorio de Vilagarcía acoge desde hoy y hasta el viernes la novena edición del Congreso Xurídico Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad o dependencia, organizado por el colectivo de juristas inclusivos In.Xurga. La directora del encuentro, Ana Castro, indicó que el programa incluye 50 ponencias, de las que 44 serán presenciales y solo seis se impartirán en modo online.

Se abordarán cuestiones como la trata de seres humanos, edadismo o discursos de odio, además de materias vinculadas a los derechos de las personas con dependencia o discapacidad y la violencia de género ejercida sobre mujeres con discapacidad. El congreso cuenta con la colaboración de la Universidade de Santiago y de universidades de Colombia, Uruguay y Argentina. Participarán relatores de ocho países: España, Estados Unidos, México, Chile, Argentina, Uruguay, Colombia y Marruecos.

