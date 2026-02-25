In.Xurga pone el foco en la lucha contra la violencia de género

El Auditorio de Vilagarcía acoge desde hoy y hasta el viernes la novena edición del Congreso Xurídico Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad o dependencia, organizado por el colectivo de juristas inclusivos In.Xurga. La directora del encuentro, Ana Castro, indicó que el programa incluye 50 ponencias, de las que 44 serán presenciales y solo seis se impartirán en modo online.

Se abordarán cuestiones como la trata de seres humanos, edadismo o discursos de odio, además de materias vinculadas a los derechos de las personas con dependencia o discapacidad y la violencia de género ejercida sobre mujeres con discapacidad. El congreso cuenta con la colaboración de la Universidade de Santiago y de universidades de Colombia, Uruguay y Argentina. Participarán relatores de ocho países: España, Estados Unidos, México, Chile, Argentina, Uruguay, Colombia y Marruecos.