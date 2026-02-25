El Hospital do Salnés realiza su primera mastectomía endoscópica

El Hospital do Salnés se ha convertido en el primer centro sanitario comarcal del Sergas en realizar una mastectomía endoscópica que preserva la piel y el complejo areola-pezón, con reconstrucción protésica inmediata.

Se trata de una técnica quirúrgica para tratar tumores malignos de mama, y es la primera vez que se aplica en O Salnés. Según el servicio de Cirugía General y Digestiva del hospital arousano, este tipo de mastectomía representa, «una técnica altamente segura para las pacientes, con una rápida recuperación postoperatoria y un menor impacto en su imagen corporal, y se realiza bajo anestesia general».

Según el jefe del servicio, Rafael Martínez-Almeida Fernández, «esta mastectomía endoscópica nos permite, mediante una mínima incisión y la creación de una cavidad en el tejido, obtener el campo operatorio necesario para identificar el plano de disección y extirpar toda la glándula mamaria, preservando una buena vascularización, realizando una menor manipulación del tejido mamario y creando el bolsillo donde se alojará la prótesis mamaria de la paciente». Desde el área sanitaria Pontevedra-O Salnés destacaron ayer que esta intervención supuso un reto técnico para el equipo quirúrgico del Hospital do Salnés, compuesto por María Carral Freire, quien se formó con la doctora Alejandra García Novoa, del grupo de mama de Benigno Acea en el Complexo Hospitalario da Coruña, pionero en Galicia en esta técnica.

«Todo esto se traduce en un notable beneficio global, tanto para el equipo quirúrgico, que trabaja con mayor seguridad y comodidad, como para la paciente, que presenta un menor riesgo de complicaciones locales. Asimismo, se obtiene un excelente resultado estético», concluye Martínez-Almeida Fernández. n