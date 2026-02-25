Vilagarcía
Fajardo reclama medidas para las aceras cortadas con vallas
EU insta al Ayuntamiento a actuar de forma subsidiaria cuando los propietarios no lo hacen
A.M.
Esquerda Unida acusa al gobierno de Vilagarcía de «abandono institucional» por la proliferación de zonas valladas en aceras y calles de la ciudad. Estos vallados se colocan para proteger a los peatones tras la caída de cascotes u otros elementos de las fachadas o cubiertas de los edificios, y la responsabilidad de realizar las obras que eviten nuevos desprendimientos es de los propietarios del inmueble. Pero ocurre a menudo que esas obras se retrasan mucho en el tiempo, y eso provoca que las vallas permanezcan durante meses en la vía pública. Esquerda Unida considera que el Concello debe actuar.
Para la formación que representa Juan Fajardo, la administración local «no puede mirar para otro lado» y debe actuar de forma subsidiaria en los edificios dañados, para poder retirar cuanto antes las vallas, y posteriormente cobrar los gastos realizados a los propietarios del edificio.
«Cuando los propietarios incumplen su deber de conservación, el Concello debe actuar de forma subsidiaria, ejecutando las actuaciones mínimas de seguridad, por ejemplo colocando redes de protección de desprendimientos», sostiene Esquerda Unida.
La formación advierte de que las aceras cortadas indefinidamente dejan «itinerarios peatonales impracticables y una ciudad llena de obstáculos que afectan gravemente a la movilidad», sobre todo de las personas de edad avanzada, con movilidad reducida o que utiliza carritos.
