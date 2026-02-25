Toma de posesión
Domínguez y Doña ya ejercen como concejales del gobierno de O Grove
Asumen las carteras de educación, igualdad, mercados y limpieza
Los vecinos de O Grove cuentan desde hoy con nuevos responsables de gobierno, después de que los concejales Marta Domínguez Otero y Antonio Doña Rivas tomaran posesión de sus actas durante un pleno extraordinario sin más puntos en el orden del día.
Esta reorganización del Ejecutivo de Jose Cacabelos llega tras las dimisiones más recientes, las de Noemí Outeda y Juan Ramón Outeda Montenegro; dos socialistas que llevaban varios años en su equipo y que renuciaron a sus actas por motivos personales, según comentaron en su día, aunque algunas fuentes del partido señalaron también la existencia de discrepancias. Anteriormente se había despedido Santiago Meis, a emprender un negocio.
El caso es que el regidor grovense suma ahora a Marta Domínguez, que se encargará de las concejalías de Educación, Tercera Edad e Igualdade, mientras que Antonio Doña, asumirá las responsabilidades relacionadas con las áreas de mercados y limpieza.
Todo esto también ha conllevado otras modificaciones en la forma de trabajar, como que la limpieza viaria y de las playas se separa y se incluye en la cartera que de obras y servicios que ostenta otra histórica del Ejecutivo socialista, Ángeles Domínguez.
