Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Flota china calamarEdadismoVino gallego 0,0Atacado por perros en CangasSecuestro TeisCatamarán lago de Sanabria
instagramlinkedin

Farmacia

Crespo Diz ingresa en la Academia

El médico vilagarciano Carlos Alberto Crespo Diz, jefe del servicio de Farmacia del Hospital de Montecelo, tomará hoy posesión como académico de número de la Real Academia de Farmacia de Galicia, en un acto solemne en Santiago. El discurso de ingreso versará sobre el acceso a medicamentos en situaciones especiales.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents