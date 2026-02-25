Farmacia
Crespo Diz ingresa en la Academia
El médico vilagarciano Carlos Alberto Crespo Diz, jefe del servicio de Farmacia del Hospital de Montecelo, tomará hoy posesión como académico de número de la Real Academia de Farmacia de Galicia, en un acto solemne en Santiago. El discurso de ingreso versará sobre el acceso a medicamentos en situaciones especiales.
