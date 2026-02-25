El convenio para la obra de la Subida de Meloxo parece estar cerca
El alcalde confía en firmarlo pronto
Hace días se daba cuenta de la «deuda histórica» que están obligados a soportar los vecinos de O Grove que viven en la conocida como Subida de Meloxo o utilizan en sus desplazamientos esa carretera.
Un vial que arrastra desde hace años graves problemas con la red de abastecimiento y para el que en su día llegó a plantearse un proyecto de reforma integral llamado a acabar con la rotura constante de tuberías y la presencia de vallas y obreros en la calzada tratando de repararlas.
Pues bien, el alcalde de O Grove, José Cacabelos, aclara que el Concello está a la espera de que la Diputación le entregue el proyecto definitivo y se firme el correspondiente convenio de colaboración cuanto antes, «tal y como nos prometió el presidente, quien siempre se ha mostrado muy dispuesto a acometer esta mejora».
Cuestiones técnicas
«La última información que tengo es que se está cerrando ese proyecto, el cual se retrasa más de lo deseado por todos debido a cuestiones técnicas», recuerda.
Se refiere a que «fue preciso modificar el proyecto ligeramente porque los propietarios de tres terrenos no aceptaron la cesión de los mismos, y antes de perder tiempo en un proceso de expropiación decidimos modificar el planteamiento inicial».
En cualquier caso, y aún asumiendo el retraso acumulado, José Cacabelos quiere dejar claro que el Concello y la Diputación de Pontevedra «no hemos dejado de trabajar en los trámites para mejorar la Subida a Meloxo en todo 2025, y ahora ya solo queda que se resuelvan en cuestión de semanas para firmar el convenio y empezar la obra».
