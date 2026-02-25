Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El convenio para la obra de la Subida de Meloxo parece estar cerca

El alcalde confía en firmarlo pronto

La conocida como Subida de Meloxo. / M. Méndez

Manuel Méndez

O Grove

Hace días se daba cuenta de la «deuda histórica» que están obligados a soportar los vecinos de O Grove que viven en la conocida como Subida de Meloxo o utilizan en sus desplazamientos esa carretera.

Un vial que arrastra desde hace años graves problemas con la red de abastecimiento y para el que en su día llegó a plantearse un proyecto de reforma integral llamado a acabar con la rotura constante de tuberías y la presencia de vallas y obreros en la calzada tratando de repararlas.

Pues bien, el alcalde de O Grove, José Cacabelos, aclara que el Concello está a la espera de que la Diputación le entregue el proyecto definitivo y se firme el correspondiente convenio de colaboración cuanto antes, «tal y como nos prometió el presidente, quien siempre se ha mostrado muy dispuesto a acometer esta mejora».

Cuestiones técnicas

«La última información que tengo es que se está cerrando ese proyecto, el cual se retrasa más de lo deseado por todos debido a cuestiones técnicas», recuerda.

Se refiere a que «fue preciso modificar el proyecto ligeramente porque los propietarios de tres terrenos no aceptaron la cesión de los mismos, y antes de perder tiempo en un proceso de expropiación decidimos modificar el planteamiento inicial».

En cualquier caso, y aún asumiendo el retraso acumulado, José Cacabelos quiere dejar claro que el Concello y la Diputación de Pontevedra «no hemos dejado de trabajar en los trámites para mejorar la Subida a Meloxo en todo 2025, y ahora ya solo queda que se resuelvan en cuestión de semanas para firmar el convenio y empezar la obra».

