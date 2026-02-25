El Concello de A Illa liquida la deuda con la Mancomunidade

El Concello de A Illa completó la liquidación correspondiente al ejercicio 2025 con la Mancomunidade do Salnés por un importe total de 139.465,39 euros, una cantidad ya abonada y vinculada a la aportación al municipio a los servicios y proyectos que se gestionan de forma conjunta en la comarca, según la documentación oficial del ente supramunicipal.

El teniente de alcalde, Manuel Suárez Nieto, subrayó «el compromiso firme del Concello con el mantenimiento de los bienes municipales, de las vías públicas y de los espacios naturales», y puso el foco en la utilidad de la prestación mancomunada para cubrir tareas de carácter esencial. En este sentido, explicó que «la cantidad liquidada, que ya está totalmente abonada, refleja nuestra participación en servicios esenciales como el baceo de vías, la conservación ambiental, el mantenimiento con tractores desbrozadores o el servicio de minipalas y limpiadoras, que inciden directamente en el día a día de la vecindad».

La cifra total se obtiene de la suma de las certificaciones de gasto de los tres cuatrimestres del año y comprende la contribución de A Illa a un total de 19 conceptos, que incluyen desde partidas de funcionamiento hasta iniciativas de inversión y promoción. Entre los capítulos de mayor peso figuran los gastos generales de funcionamiento de la Mancomunidade (19.091 euros), el servicio de minipalas y limpiadoras (18.995) y el de conservación ambiental (15.186), además de las aportaciones a los servicios de tractores desbrozadores (12.645) y bacheo (7.183).

La liquidación incorpora también una partida relevante destinada a inversiones y estudios vinculados al ciclo del agua, que suma más de 22.952 euros. En ella se incluyen actuaciones para mejorar el suministro de agua potable, la adquisición de terrenos para una futura planta de fotovoltaica en la ETAP, y la anualidad correspondiente a la expropiación de fincas para la ampliación de la Estación de Tratamiento de Agua Potable de Tremoedo. El Concello participa, asimismo, con cantidades menores en programas de empleo, promoción turística, lucha contra la avispa velutina y en la amortización del anticipo para la compra de terrenos destinados a la ampliación del Hospital do Salnés.

Suárez Nieto aprovechó para hacer balance de la relación económica con la Mancomunidade y aseguró que «cuando llegamos al gobierno, nos encontramos con una deuda importante» derivada de liquidaciones de ejercicios anteriores que no se abonaron en plazo.