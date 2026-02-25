Otra compañía de teatro elige Catoira para poner a punto su nueva obra

A Xanela de Maxín se ha convertido en otra compañía que elige el auditorio de Catoira como residencia artística, para poner a punto su espectáculo de títeres "O monstro das cores", inspirado en el exitoso libro de Anna Llenas. Como contraprestación, los vecinos de la villa disfrutarán gratis del preestreno. Será este sábado, a las 18.30 horas.

El concejal de Cultura, Raúl Gómez, indica que la obra trata sobre las emociones y la directora, Celtia Figueiras, destacó la conveniente idea de Catoira para las compañías, que necesitan un espacio "para poder trabajar con calma y en condiciones reales: montar luces, probar videoproyecciones, escuchar el sonido en el espacio… (…) Estamos muy agradecidos por el cariño y la disposición", añadió. El resto del equipo lo componen Xosé Vidal "Topo", Pepe López, Alu Studios, Octavio Más y en la escenografía y la creación de los títeres contaron con la artista Lorena Couto.