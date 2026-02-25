La CIG se moviliza en Cambados

Personal sanitario del centro de salud de Cambados secundó ayer la concentración convocada por el sindicato CIG en una decena de ambulatorios gallegos. La CIG reclama a la Xunta de Galicia una serie de mejoras en atención primaria. En el caso de los PAC, por ejemplo, abogan por la revisión de los planes funcionales, para que no se superen las 30 urgencias por médico y turno. En los centros de salud, también piden un máximo de 30 pacientes al día.