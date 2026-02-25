Sanidad
La CIG se moviliza en Cambados
Personal sanitario del centro de salud de Cambados secundó ayer la concentración convocada por el sindicato CIG en una decena de ambulatorios gallegos. La CIG reclama a la Xunta de Galicia una serie de mejoras en atención primaria. En el caso de los PAC, por ejemplo, abogan por la revisión de los planes funcionales, para que no se superen las 30 urgencias por médico y turno. En los centros de salud, también piden un máximo de 30 pacientes al día.
- La «nueva esclavitud»: jornadas de 24 horas, sin comida y sin saludar al vecindario
- Un detenido en Cambados en una nueva operación contra el narcotráfico
- Tras la rotura de bateas y los desprendimientos, la mortandad por agua dulce
- Los abogados de Vilagarcía denuncian el intrusismo de un asesor de inmigrantes
- La Xunta localiza en O Salnés casi 30 zonas con riesgo alto de inundación
- A Illa pierde todo el marisco sembrado: «Estábamos en la UCI y esto nos mata»
- Una mujer resulta intoxicada tras un grave incendio en Vilagarcía
- Chocan dos coches, uno sin ITV y otro con detector de radar